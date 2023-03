KGHM Polska Miedź został sponsorem głównym żużlowej Stali Gorzów na sezon 2023. Umowę na okres 3 lat oficjalnie podpisano w piątkowe popołudnie podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej w siedzibie firmy w Lubinie.

W konferencji prasowej udział wzięli prezesi – KGHM Tomasz Zdzikot oraz Stali – Waldemar Sadowski oraz wiceprezesi – KGHM ds. finansowych Mateusz Wodejko oraz Stali – Daniel Miłostan.

Jeżeli chodzi o zakres współpracy to umowa jest w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Polski, gdzie KGHM będzie sponsorem głównym drużyny. Logo firmy będzie widoczne m.in. na strojach meczowych zawodników oraz motocyklach. Drugi obszar to sponsoring tytularny rundy Grand Prix o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata, która odbędzie się w 24 czerwca na gorzowskim stadionie. W zakres umowy wchodzi także sponsoring tytularny zawodów SGP2 (Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów). Te drugie zawody odbędą się dzień wcześniej w Gorzowie.

– W koordynowaniu tych rozmów i spotkań pomagał Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, za co chciałbym podziękować – powiedział prezes Stali, W. Sadowski. – KGHM to dla nas naprawdę bardzo mocny partner – dodał włodarz.

– Sport kształtuje postawy i charakter. Stawia na zespołowość i zaangażowanie. Dlatego KGHM jest mocno aktywny na tym polu – przyznał prezes KGHM, T. Zdzikot – Nasze serce bije na Dolnym Śląsku, ale z dużą sympatią spoglądamy w kierunku województwa lubuskiego – dodał włodarz, podkreślając, że liczy na dobrą współpracę.

Nie podano do wiadomości kwoty wsparcia klubu.

Więcej informacji na ten temat wkrótce…