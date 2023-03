Gmina Trzebiechów przystąpiła do programu Ciepłe mieszkanie. To program skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Ma zachęcać do wymiany starych pieców nowe, niskoemisyjne oraz np. do wymiany okien i drzwi zewnętrznych. – Choć oczywiście program ma zapisy, które można poprawić to zachęty finansowe są nie do pogardzenia – mówi Izabella Staszak, wójt Trzebiechowa.

Wójt Trzebiechowa podkreśla, że ważnym czynnikiem, który zachęca do skorzystania z programu jest też podniesienie jakości życia w mieszkaniach na wsi do standardu miejskiego.