Od piątku do niedzieli koszykarki Enei AZS AJP Gorzów będą rywalizować we własnej hali o awans do finałów mistrzostw Polski do lat 17. Rywalkami młodych akademiczek będą kolejno RMKS Rybnik, MUKS Poznań i MPKK OSiR Sokołów Podlaski.

Zespół trenera Radosława Duchnowskiego przygotowywał się do półfinałów m.in. występując w końcówce sezonu I ligi w drużynie Enei AZS AJP II: