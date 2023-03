W środę i czwartek koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów będą rywalizować w Lublinie o awans do finału Energa Basket Ligi Kobiet. Po dwóch meczach u siebie z Polskim Cukrem AZS UMCS stan rywalizacji do trzech zwycięstw to 1:1.

Gorzowska drużyna wciąż zmaga się z problemami kadrowymi. Dla Karoliny Matkowskiej, która ma uraz kolana, sezon już się zakończył. Skomplikowana jest sprawa z kontuzją podkoszowej Tilbe Senuyrek. O urazie Turczynki mówi trener Dariusz Maciejewski:

Choć rotacja w składzie gorzowskiej drużyny jest ograniczona, to Chantel Horvat jest przekonana, że dwa dni na regenerację po meczach w Gorzowie wystarczą, żeby skutecznie powalczyć w Lublinie o finał:

Początek zarówno środowego jak i czwartkowego meczu w Lublinie o godzinie 20:00, transmisja z obu spotkań na naszej antenie.