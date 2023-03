We wtorek na terenie pozostałości po byłej niemieckiej fabryce mat. wybuchowych i amunicji w Krzystkowicach niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego (Lubuskie) rozpoczną się trzydniowe krajowe ćwiczenia ratownicze pn. „Lubuskie Żywioły 2023” – poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze st. kpt. Arkadiusz Kaniak.

„Głównym celem ćwiczenia jest ocena przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do realizacji działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego w tym radiacji, ratownictwa technicznego, wysokościowego, wodno–nurkowego oraz działań poszukiwawczych”

– powiedział Kaniak.

Na potrzeby ćwiczenia zostało przygotowanych 17 scenariuszy zdarzeń kryzysowych, w tym cztery łączące działania wielu grup ratowniczych.

Manewry będą sprawdzeniem współdziałania wielu służb i instytucji, gdyż wraz z PSP wezmą w nich udział m.in. służby kryzysowe wojewody, żołnierze, policjanci, ratownicy medyczni, inspekcja sanitarna i ochrony środowiska, leśnicy oraz specjaliści z Państwowej Agencji Atomistyki.

Łącznie w działania będzie zaangażowanych ponad 350 strażaków PSP i ponad 400 osób z pozostałych instytucji.

Dawny kombinat DAG Alfred Nobel Krzystkowice zajmował powierzchnię ok. 20 km kwadratowych. Pośród lasów Niemcy wybudowali infrastrukturę do produkcji materiałów wybuchowych i amunicji wraz z zapleczem dla pracowników i wojska. Produkcja odbywała się tam w latach 1939-1945. Do dzisiaj zachowały się pozostałości hal produkcyjnych, silosów, schronów czy podziemnych kanałów. Kombinat posiadał sieć dróg i linii kolejowych.

Oprócz kompleksu po byłej fabryce, areną ćwiczenia będzie także zespół poniemieckich, wciąż czynnych elektrowni wodnych Dychów, jeden z zakładów przemysłowych w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz lasy Nadleśnictwa Krzystkowice. Manewry potrwają od 28 do 20 marca br.

Kombinat DAG Alfred Nobel Krzystkowice. Opuszczony budynek pofabryczny. Fot. Guma89 – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18133294