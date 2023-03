Endometrioza to postępująca i wyniszczająca choroba kobiecego układu rozrodczego. Zgodnie z szacunkami dotyka jedną na dziesięć Polek. Wpływa na zdolność do pracy i nauki, zdrowie fizyczne i samopoczucie psychiczne kobiet. Chorobie często towarzyszy przewlekły ból. Od momentu pojawienia się objawów do diagnozy często mija kilka lat. Czy możliwe jest skrócenie tego okresu? Goście: prezeska fundacji Pokonać Endometriozę Lucyna Jaworska Wojtas, profesor Jana Skrzypczak, wojewódzka konsultant ds. ginekologii i położnictwa.