Po sobotniej porażce dziś, w drugim półfinałowym meczu play off Energa Basket Ligi Kobiet, koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów Wlkp. bez najmniejszych problemów pokonały Polski Cukier AZS UMCE Lublin 83:58.

Gorzowska drużyna przystąpiła do meczu w tym samym składzie co wczoraj czyli bez Tilbe Senyurek i Karoliny Matkowskiej. Z kolei w lubelskim zespole zabrakło kontuzjowanej Aleksandry Kuczyńskiej. Biorąc pod uwagę wydarzenia z soboty trudno wytłumaczyć to co wydarzyło się w drugim spotkaniu, bo podstawowe zawodniczki gorzowskiej drużyny, w przeciwieństwie do grających szerszym składem rywalek, powinny być zmęczone sobotnim spotkaniem. Tymczasem od pierwszych minut zarysowała się wyraźna przewaga miejscowych, które nawet przez moment nie pozwoliły rywalkom na nawiązanie wyrównanej walki. Zespołowi z Lublina nie pomogło nawet zejście z boiska Alanny Smith, która już w pod koniec pierwszej kwarty miała 3 przewinienia i została zmieniona przez Ewelinę Śmiałek.

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 83:58 (26:18, 18:8, 25:15, 14:17)

PSI Enea: Chantel Horvat 23, Lindsay Allen 18, Wiktoria Keller 11, Alanna Smith 10, Zoe Wadoux 8, Julia Bazan 8, Paula Duchnowska 3, Ewelina Śmiałek 2, Julita Michniewicz 0, Weronika Steblecka 0.

Polski Cukier AZS UMCS: Aleksandra Stanaćev 11, Katarina Zec 10, Sparkle Taylor 9, Natasha Mack 8, Aleksandra Zięmborska 8, Magdalena Ziętara 5, Tetiana Yurkevichus 5, Michalla Nassisi 2, Olga Trzeciak 0,