Siatkarze Tęczy Krosno Odrzańskie zostali mistrzami lubuskiej III ligi. W finałowym meczu turnieju w Krośnie Odrzańskim gospodarze pokonali zespół Żaka Krzeszyce 3:0 w setach do 22, 19 i 23. Obie ekipy uzyskały awans do turniejów barażowych o wejście do II ligi, a Tęcza będzie organizatorem jednego z turniejów. Trzecie miejsce w III lidze zajęła drużyna Trzynastki Zielona Góra, która pokonała Atak Gorzów 3:0.

Więcej o finale III ligi w poniedziałkowym Magazynie sportowym Radia Zachód.