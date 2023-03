Dziś w zestawie tylko jedna polska propozycja od Baranovskiego, do tego giganci – Ray Dalton, Mikolas Josef, EdSheeran i nowe nagranie Studio Killers.

BARANOVSKI Chcę Być Sobą

Właśnie minęło 5 lat od premiery 'Dymu’, pierwszego radiowego przeboju Baranovskiego i jego pierwszego singla nagrodzonego Złotą Płytą. Jeszcze większymi hitami stały się kolejne piosenki: 'Luźno’, 'Zbiór’, 'Nie Mamy Nic’ i przede wszystkim uhonorowane Diamentem 'Lubię Być Z Nią’, które do dziś wyświetlone zostało na YT ponad 60 milionów razy.

Sukcesy przebojowych singli przełożyły się na rezultaty obu wydanych albumów: debiutancki 'Zbiór’ z 2019 roku pokrył się Złotem, wydana dwa lata później płyta 'Baranovski 2′ uzyskała status Platynowej.

’Chcę Być Sobą’ to druga po ubiegłorocznym 'Jokerze’ zapowiedź trzeciego albumu wokalisty, muzyka i songwritera. Nowoczesna przebojowa produkcja puszczająca delikatnie oko do brzmień z lat 80. to tym razem wspólne dzieło Baranovskiego i znanego pod pseudonimem DrySkull Roberta Krawczyka, od wielu lat producenta piosenek Mroza.

– Napisałem piosenkę podsumowującą pewien etap w życiu. Wspominając miniony czas, który wiele razy pokazał gdzie jest moje miejsce, a gdzie go nie ma, znalazłem odpowiedź na wiele nurtujących pytań. Znalazłem ją w jednym zdaniu pełnym akceptacji i zrozumienia: „Ponad wszystko chcę być sobą”.

MIKOLAS JOSEF Boys Don’t Cry

Mikolas Josef powraca po prawie 3-letniej nieobecności i prezentuje utwór 'Boys Don’t Cry’, który jest zapowiedzią jego debiutanckiego albumu!

Numer opowiada o znalezieniu siły poprzez akceptację swojej wrażliwości i nabranie pewności siebie, kiedy wreszcie czujesz, że możesz być w pełni sobą – bez strachu przed osądem ze strony innych. Pojawiający się w utworze związek, który się rozpadł jest metaforą tego, jak społeczeństwo postrzega mężczyzn i męskość.

Teledysk łączy w sobie nowy styl muzyczny i odświeżony wizerunek artysty z charakterystycznym dla niego tańcem, który kończy się wyjątkową sceną w deszczu. Jak mówi sam Mikolas, taniec ten jest także hołdem dla jego idoli z dzieciństwa, czyli m.in.: Jamesa Browna, Michaela Jacksona i Elvisa. Warto wspomnieć, że klip był kręcony w środku zimy, przy temperaturze -2 stopni Celsjusza – żeby powstała scena w deszczu, najpierw trzeba było… usunąć zalegający tam śnieg. Mimo trudności i problemów zdrowotnych, Mikolas opisuje ten teledysk jako: najfajniejszy w realizacji i do tej pory zdecydowanie najlepszy ze wszystkich. Proces powstawania klipu został udokumentowany i fani będą mogli zagłębić się w jego tajniki dzięki serii dokumentów, która pojawi się na YouTube 3 kwietnia.

Mikolas to czeska sensacja Eurowizji. W 2018 roku przeszedł do historii, pokonując wszystkich poprzednich reprezentantów swojego kraju i zajmując rekordowe 6. miejsce. Mikolas przebył drogę od ulicznego artysty i sprzątacza biur do listy Forbes ’30 under 30′ i szczytów radiowych list przebojów. Artysta na swoim koncie ma takie przeboje jak: eurowizyjny 'Lie To Me’, 'Me Gusta’, 'Acapella’, 'Colorado’ czy 'Lalalalalalalalalala’.

RAY DALTON Do It Again

’Do It Again’ to następca przeboju 'Call It Love’ z Felixem Jaehnem. Ciężko o bardziej adekwatny tytuł singla. Dwukrotnie nominowany do Grammy Ray Dalton ma szansę ponownie podbić listy przebojów.

– Moją misją od początku jest inspirowanie ludzi muzyką i sprawienie, by zapomnieli o swoich problemach. Chcę napełniać życia innych radością oraz nadzieją – zdradza Ray.

„Do It Again” potwierdza, że Ray jest wierny swej obietnicy. Najnowszy singiel pozwala nam oderwać się od codzienności na co najmniej trzy minuty. Jego wokal i tekst piosenki rozgrzeją nasze serca, przygotowując nas na letnie upały.

ED SHEERAN Eyes Closed

Ed Sheeran powraca z singlem 'Eyes Closed’, który zapowiada kolejną płytę ’-’ (Subtract). W najnowszym utworze Brytyjczyk nawiązuje do nagłej śmierci swojego 31-letniego przyjaciela, Jamala Edwardsa.

Jak sam przyznał, proces tworzenia płyty nie należał do najłatwiejszych. – Wpadłem w spiralę strachu, rozpaczy i niepokoju. Czułem się, jakbym toną – wyznaje Ed.

’Eyes Closed’ to pierwsza oficjalna zapowiedź zupełnie nowego albumu, który ukaże się już 5 maja. Na wydawnictwie znajdzie się 14 utworów.

STUDIO KILLERS Underneath My Raincoat

Studio Killers to prawdziwy fenomen internetu. Wirtualna elektro-popowa grupa powraca z nowym singlem 'Underneath My Raincoat’. Poprzedni przebój 'Jenny (I Wanna Ruin Our Friendship)’ odniósł międzynarodowy sukces. Utwór podbił wiralowe listy przebojów w ponad 53 krajach, na większości z nich znajdując się w pierwszej dziesiątce.

– Chcieliśmy stworzyć podnoszący na duchu utwór. Mocno wpłynął na nas śpiew kilku uczniów z Afryki w pewnym filmie dokumentalnym. Pracując, czuliśmy pochodzącą od chóru energię. Właściwie zaczęliśmy tworzyć muzykę od tyłu – od sekcji, która jest teraz załamaniem i dropem przed końcowym refrenem. Inspiracja do tekstu pojawiła się, gdy zobaczyliśmy dwie dziewczyny wychodzące ze sklepu w strugach deszczu. Jedna z nich wzięła drugą pod płaszcz przeciwdeszczowy, obie miały na twarzach ten nieśmiały uśmiech – to był taki filmowy moment! Pomyśleliśmy, że te dzieciaki zasługują na własną piosenkę. Dzielenie się płaszczem to potężny, ale i uroczy obraz. Świetny sposób, aby pokazać komuś, że go kochasz, nawet jeśli jesteś zbyt nieśmiały, by powiedzieć to na głos…

Założony w Wielkiej Brytanii europejski kolektyw od dawna ma ogromną rzeszę fanów. Członkami zespołu są kultowe fikcyjne postacie, które od 2011 roku podbijają serca na całym świecie swoją zaraźliwą muzyką: szefowa i frontmanka Cherry, keytarzysta Goldie Foxx i DJ Dyna Mink.

Obecnie grupa pracuje nad nową muzyką, serialem oraz grą.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.