Podczas gdy kibice koszykarek szykują się do meczów półfinałowych fazy play off, Polskie Związek Koszykówki przygotował małą rewolucję w regulaminie rozgrywek na najbliższe 4 sezony w Energa Basket Lidze Kobiet.

Obecnie na parkiecie musi przebywać co najmniej jedna Polska (obowiązkowo do 23 lat), a od następnego sezonu podczas meczu na parkiecie będą musiały przebywać co najmniej dwie Polki (w tym jedna do 23 lat). W drużynach grających w rozgrywkach o europejskie puchary mogło być zakontraktowanych 6 zawodniczek zza granicy (w drużynie grającej z EuroLeague) lub 5 zawodniczek zagranicznych (w drużynach grających w EuroCup), a od nowego sezonu we wszystkich drużynach będą mogły grać maksymalnie 4 zagraniczne zawodniczki. Ponadto w składzie zespołu mogą być 3 zawodniczki z poza FIBA Europe (dotychczas 2 – co wynikało z przepisów FIBA regulujących tę ilość dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach klubowych organizowanych przez FIBA).

Jesteśmy tymi zmianami rozczarowani i wręcz pokrzywdzeni, mówi nam pierwszy wiceprezes AZS AJP Gorzów Wlkp. Michał Kugler.