Piotr Grudzień tenisista stołowy Startu Zielona Góra zdobył dwa medale w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Paraolimpijskich 2024. We włoskim Lignano wygrał indywidualnie w klasie 8 i zdobył brąz z klubowym kolegą Igorem Misztalem w grze podwójnej. Igor Misztal w singlu w klasie 10-tej zdobył srebrny medal. Miejsce na podium wywalczył Tomasz Jakimczuk, który wraz z Rafałem Czuperem zajął trzecie miejsce w deblu w klasie 2. O zawodach we Włoszech mówi Piotr Grudzień: