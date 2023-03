Za żużlowcami Enei Falubazu trzy dni treningów na zielonogórskim torze. W sobotę było zapoznanie z nawierzchnią po zimie, w niedzielę śmielsze jazdy, a w poniedziałek ściganie spod taśmy.

We wtorek – tak jak pierwotnie planowano ma odbyć się pierwszy sparing z ekstraligową Unią Leszno. Rewanż w czwartek na „Smoczyku”, a w sobotę Mistrzostwa Piotra Protasiewicza, czyli turniej pożegnalny wieloletniego kapitana, a obecnie dyrektora sportowego Falubazu.

I to właśnie z Piotrem Protasiewiczem rozmawialiśmy m.in. o tym co w ostatnich dniach działo się przy W69 i co dziać się będzie w tym tygodniu: