AZS UZ Zielona Góra doznał kolejnej porażki w I lidze futsalu. Akademicy przegrali we własnej hali z wiceliderem tabeli Eurobusem Przemyśl 3:7. Po 10 minutach goście prowadzili 3:0, a na listę zdobywców goli wpisali się Michael Silva Londono w 6 minucie, Hryhorii Zanko w 7, a trzy minuty później Eurobus zdobył gola po strzale samobójczym. Gospodarze w 17 minucie po golu Maksymiliana Chmielaka ruszyli mocno do ataków, ale na przeszkodzie stanął świetnie broniący Artur Kuźma. W 19 minucie czwartego gola dla gości zdobył Kamil Bała i było 1:4. Po zmianie stron już w 6 sekundzie do bramki Eurobusu trafił Adrian Niedźwiedzki, ale riposta gości była natychmiastowa. Gole Zanko i Bały i prowadzenie 6:2. W 24 minucie zielonogórzanie zdobyli trzecią bramkę po strzale Jakuba Turowskiego, ale w jednej z ostatnich akcji meczu siódmego gola dla rywali zdobył Łukasz Rudnicki: