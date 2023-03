Trzecioligowa Lechia Zielona Góra zgarnęła pierwszy komplet punktów w rundzie wiosennej. W drugim meczu tej części sezonu zielonogórzanie na wyjeździe wygrali z rezerwami Chrobrego Głogów 2-0.

Do przerwy bez bramek. Zielonogórzanie nie mieli ani jednej klarownej sytuacji, często ich akcje kończyły się również odgwizdaniem spalonego. Najlepszą okazję do strzelenia gola mieli gospodarze. W 10 minucie Gracjan Antkowiak, minął bramkarza Wojciecha Fabisiaka i skierował piłkę do pustej bramki, a futbolówkę niemal z lini wybił jeden z obrońców Lechii.

Na początku drugiej połowy obie drużyny miały po jednej tzw. „setce”. Pierwsza bramka padła w 58 minucie. Faulowany w polu karnym był jeden z graczy Lechii, a rzut karny wykorzystał Mateusz Surożyński. Od tej pory Lechia niemal już dominowała. W 77 minucie zielonogórzanie podwyższyli, a samobójcze trafienie zaliczył Miłosz Jandziak.

Dla zielonogórzan to pierwsza wygrana w tej rundzie. Na inaugurację przegrali na wyjeździe 0-3 z Rekordem Bielsko-Biała.