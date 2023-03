Trwają prace koncepcyjne w zakresie budowy mostu w Pomorsku. Jest już wydana decyzja środowiskowa dotycząca budowy przeprawy i dróg dojazdowych, łączących trasy wojewódzkie 278 i 279. – Sfera przygotowawcza do takiej dużej inwestycji pochłania zawsze dużo czasu, ale wszystko idzie zgodnie z planem – zapewnia Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska.

Jeśli wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z planem to most na Odrze w Pomorsku powinien być gotów pod koniec 2026 roku. Na przełomie roku 2027 i 2028 gotowa powinna natomiast być cała droga z Trasy Północnej w Zielonej Górze, przez Pomorsko do węzła na S3 w Sulechowie.