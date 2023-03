W tym tygodniu serwujemy nowe utwory Sanah, Roxie Węgiel i P!nk oraz kooperacje Pnau z Khalidem i Latto z Lu Kalą!

SANAH Płomień

Sanah właśnie sprezentowała fanom nową piosenkę i teledysk, w którym ujawniła sporo zaskakujących zdjęć z rodzinnego archiwum! Piosenkę 'Płomień’ fani mogli już usłyszeć w wersji koncertowej, bo rozpoczynała ona koncerty podczas wspomnianej już trasy 'Bankiet Tour’.

Balladowa kompozycja ma autobiograficzny tekst, a w ilustrującym ją teledysku wykorzystano dużo materiałów z rodzinnego archiwum. Dzięki temu możemy podziwiać artystkę zarówno jako malutką dziewczynkę, nieco większą, w wieku szkolnym, a także już występującą na scenie i grającą na skrzypcach. W klipie jest też ujęcie sanah ze złamanym nosem!

ROXIE WĘGIEL Miasto

’Miasto’ to drugi singiel zapowiadający drugi album studyjny Roksany, którego premiera 31 marca.

– Miasto dało mi swobodę, ale też przytłoczyło mnie swoimi dźwiękami. Jestem przyzwyczajona do mojej Jasielskiej ciszy, której zdarza mi się szukać między blokami. Metropolia zmienia perspektywę, szczególnie pełnoletniej dziewczynie. Czuję, że odnajduję się na nowo w innej konwencji, jest to dla mnie bardzo ekscytujące i budujące… A i mogłam się w końcu przyznać, że trochę jestem śpiochem (śmiech).

Roksana Węgiel jest współautorką utworu, nad tekstem i muzyką pracowała z teamem producenckim WOLF HOUSE (Jeremi Sikorski, Kevin Mglej, Andrzej Jaworski, Albert Markiewicz). 'Miasto’ jest drugą po 'Cichych Szeptach’ zapowiedzią albumu ’13+5′.

P!NK Trustfall

Tytułowy utwór z najnowszego albumu P!NK, to kolejna propozycja Artystki z kolekcji zawierającej najbardziej ekscytujące dzieła w jej katalogu. P!nk eksploruje na nim wzloty i upadki, opowiada o niepewności, wolności i odpuszczaniu.

’Trustfall’ to pełen syntezatorów euforyczny kawałek, który stanowi zachętę, by – na przekór lękom – zaufać nieznanemu.

Piosenka, współprodukowana przez Freda i Johnny’ego McDaida ze Snow Patrol, który napisał ją razem z piosenkarką, charakteryzuje się mocnym EDM-owym bitem i emocjonalnym tekstem o przekraczaniu swoich lęków i pokładaniu wiary w rzeczy, których być może nie jesteś w stanie zobaczyć.

PNAU; KHALID The Hard Way

’The Hard Way’ skazany jest na sukces. Stojący za nim Artyści mają łącznie ponad 70 milionów słuchaczy miesięcznie na Spotify oraz wiele przebojów #1, w tym współpracę PNAU z Eltonem Johnem i Duą Lipą 'Cold Heart’ czy Khalida z Billie Eilish, 'Lovely’.

’The Hard Way’ spełnia wszystkie oczekiwania. Synthpopowe brzmienie PNAU doskonale uzupełnia się z wokalem Khalida. Mimo nowoczesnej produkcji, wspólnie uwięzili oni w piosence nostalgię za muzyką lat 80.

Nick Littlemore z PNAU mówi: – Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy podzielić się z Wami tym kawałkiem. Praca z Khalidem była spełnieniem marzeniem. Mamy nadzieję, że ta piosenka ożyje w Waszych sercach, tak samo jak w naszych. Big love, PNAU.

LATTO; LU KALA Lottery

Nominowana do Grammy raperka Queen Of Da Souf z Atlanty, Latto, rozpoczyna 2023 rok nowym singlem i teledyskiem 'Lottery’ z LU KALĄ.

Wyczekiwana premiera jest następstwem uwielbianego przez fanów 'Another Nasty Song’ oraz „’FTCU'(feat. GloRilla & Gangsta Boo). Latto miała udany rok – zdobyła dwie nominacje do nagrody Grammy za piosenkę 'Big Energy (Live)’ oraz dla Najlepszego nowego artysty. Wcześniej otrzymała statuetki dla Najlepszego nowego artysty na People’s Choice Awards oraz BET Awards. Trzykrotnie nominowana do AMA i czterokrotnie nominowana do VMA Artystka pojawiła się na obu galach jako prezenterka oraz zdobyła tytuł Przełomowego artysty 2022 Variety Hitmakers. Niedawno ogłoszono również, że Latto otrzyma prestiżową nagrodę Powerhouse Award na gali Billboard’s Women in Music Awards 2023.

