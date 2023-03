Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów pokonał na wyjeździe rezerwy ekstraklasowego Górnika Zabrze 3:2 w 20. kolejce piłkarskiej III ligi. Mecz miał analogiczny przebieg do jesiennego starcia tych drużyn. Wówczas to Górnik prowadził w Gorzowie 3:0, tym razem to Stilon zdobył pierwsze trzy gole: w 11 minucie trafił Emil Drozdowicz, w 33 Filip Wiśniewski a w 40 Łukasz Kopeć.

I tak jak w pierwszej rundzie 3:0 okazało się nie być końcem emocji w tym meczu: zabrzanie w 65 minucie trafili po raz pierwszy a 12 minut później zdobyli kontaktową bramkę. Na szczęście dla Stilonu scenariusz z pierwszej połowy sezonu powtórzył się do końca: gospodarze pomimo zdecydowanych ataków nie zdołali doprowadzić do wyrównania: