Donald Tusk przeszedł na „wcześniejszą” euroemeryturę – informuje dziennik „Fakt”. Gazeta ujawnia, że szef Platformy Obywatelskiej świadczenia za pracę w strukturach europejskich pobiera już od roku.

„Fakt” wskazuje, że Tusk otrzymuje emeryturę od 23 kwietnia 2022 r. Chodzi o ok. 4,6 tys. euro miesięcznie brutto, czyli w przeliczeniu ok. 21 tys. zł brutto za przewodniczenie Radzie Europejskiej w latach 2015-2019. Gdyby szef PO poczekał do swoich 66. urodzin, wówczas dostawałby emeryturę o ok. 600 euro miesięcznie wyższą.

Według „Faktu” obowiązujący wiek przejścia na emeryturę dla personelu instytucji UE to 66 lat. Dlaczego więc Tusk pobiera świadczenie już od roku? Okazuje się, że skorzystał z przysługującego mu prawa i przeszedł na „wcześniejszą” emeryturę.

W kwietniu 2012 roku rząd Donalda Tuska zdecydował o podniesieniu wieku emerytalnego – zarówno kobiet jak i mężczyzn – do 67 lat. Dla kobiet miało to oznaczać pracę nawet o siedem lat dłuższą, dla mężczyzn – o 2 lata.

Podniesienie wieku emerytalnego anulował dopiero rząd PiS, wprowadzając elastyczne przepisy w tej materii (1 października 2017 r. został przywrócony wiek emerytalny obowiązujący do końca 2012 r., tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Jak informowały media, Tusk od 2014 r. jako przewodniczący Rady Europejskiej, a później szef Europejskiej Partii Ludowej miał zarobić ok. 9 mln zł.

źródło: FAKT.PL, PORTAL TVP.INFO