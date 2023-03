Czy starosta słubicki Leszek Bajon kryje Marcina Jabłońskiego? Na razie odmówił udzielenia informacji na pytanie: czy wicemarszałek Marcin Jabłoński ma zatrzymane prawo jazdy. Obu panów łączy przynależność do Platformy Obywatelskiej.

Pytanie w sprawie uprawnień do kierowania przez Marcina Jabłońskiego skierował 9 listopada ubiegłego roku do starosty słubickiego mieszkaniec Słubic Jacek Kotuła. Mimo że minęły ponad 4 miesiące starosta Leszek Bajon dotąd nie udzielił wiążącej informacji.

– Oddałem więc sprawę do sądu administracyjnego, który nakazał staroście udostępnienie informacji – mówi Jacek Kotuła:

To nie pierwsza sprawa gdy Jacek Kotuła domaga się informacji publicznej, a starosta słubicki odmawia jej udzielenia.

Z pytaniami o zatrzymane prawo jazdy Marcina Jabłońskiego zwróciliśmy się do starostwa powiatowego w Słubicach. Do chwili publikacji materiału nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Do tematu wrócimy.