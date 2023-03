Sześciu zawodników z Athletic Team z Rzepina wybrało do do egipskiej Hurghady, by tam zmierzyć swe siły z rywalami w zawodach Pucharu Świata w trójboju siłowym.

Konfrontacja wypadła po myśli rzepinian, bo aż 4 z nich wywalczyło tam złote medale. Jeden z nich zdobył Krzsztof Zakrzewski.

Poza Krzysztofem Zakrzewskim na najwyższym stopniu podium stawali także Wojciech Kaliciak, Mirosław Zakrzewski i Krzysztof Wolszczak, a Juliusz Zbierski wrócił do Polski ze srebrnym medalem.