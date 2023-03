Państwowa Straż Pożarna w Żarach otrzymała na wyposażenie ciężki wóz ratowniczo – gaśniczy. Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się przy miejskim ratuszu. Wartość specjalistycznego pojazdu to ponad milion złotych.

Nowoczesny sprzęt trafił do żarskich strażaków. – Zakup został zrealizowany w ramach ogólnopolskiego programu wspierania służb ratowniczych. To ważne, aby doposażać lubuskie jednostki. To wszystko służyć będzie bezpieczeństwu obywateli. Samorządy również wspierają takie inicjatywy – mówi wicewojewoda Wojciech Perczak:

Zarządzający żarską komendą młodszy brygadier Mariusz Morawski podkreśla, że przekazany wóz to wkład w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu :

– Bycie strażakiem to prestiż, ale i zobowiązanie wobec mieszkańców. Aby mogli je jak najlepiej wypełniać potrzebny jest niezawodny sprzęt – mówi starosta Józef Radzion:

Szef lubuskich strażaków starszy brygadier Patryk Maruszak zaznacza, że o bezpieczeństwie obywateli decyduje specjalistyczny park wozów, ale i wyszkolenie zastępów:

Dodajmy, że komenda Państwowej Straży Pożarnej liczy bez mała 100 etatów.