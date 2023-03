Fundacja „Przyszłość” z Sulechowa chce edukować dzieci.

W tym celu rozpoczyna akcję pod hasłem „Ziarenko Przyszłości”. Jest to inicjatywa, która angażuje dzieci i młodzież do tego, aby troszczyły się o otaczającą ich przyrodę. W szkołach zostaną posadzone rośliny, które po upływie roku będą doskonałym materiałem do lekcji na temat budowania kompostowników.

Jakub Tyliszczak, prezes Fundacji „Przyszłość”, mówi, że takie działania uczą odpowiedzialności za lokalne środowisko. Dzieci poza tym, że posieją kwiaty, później będą musiały je pielęgnować i codziennie ich doglądać:

Fundacja zachęca szkoły, aby zgłaszały swój udział w akcji. W inicjatywę włączyło się także Nadleśnictwo Sulechów, które poprowadzi spotkania edukacyjne:

Fundacja „Przyszłość” została utworzona w tym roku i ma działać na terenie gminy Sulechów.