Sołtysi dostaną dodatek emerytalny. Wyniesie 300 złotych. Projekt ustawy w tej sprawie jest odpowiedzią na głosy, że sołtys to funkcja, do której trzeba dokładać. W efekcie w wielu miejscach zaczyna brakować chętnych do jej pełnienia.

Sołtys zielonogórskiej Ochli Dorota Bojar mówi, że to kolejna rządowa inicjatywa docenienia lokalnych środowisk.

Projekt zmian w ustawie samorządowej dotyczy przyznania świadczenia dla sołtysów, którzy osiągnęli wiek emerytalny i pełnili funkcję przez przynajmniej dwie kadencje. Świadczenie ma docenić osoby, które pełniąc funkcję sołtysa przyczyniają się do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności.