O nagrodzonej audycji.

Opowieść o rodzinie poddanej presji depresji. Jest ona, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, prawdziwą chorobą cywilizacji i źródłem niewyobrażalnych nieszczęść. Do tego trudno rozpoznawalna i niestety jeszcze w dalszym ciągu społecznie wstydliwa, medialnie mało popularna. Sprzyja jej również tzw. cywilizacyjny wyścig szczurów i globalizacja, zatracające tradycyjne bliskie kontakty międzyludzkie szczególnie w rodzinie.

Bohaterowie audycji mieszkają w jednym z lubuskich miast. Jak wspomina Iwona, mama Nadii, była ona wesołym i beztroskim dzieckiem. Ojciec potwierdza,dodając, że podobnie jak on, jest bardzo wrażliwa na życie. Nie sądził, więc, że pierwsze drobne problemy, są początkiem stanu, który w przyszłości doprowadzi do poważnego kryzysu córki i w konsekwencji całej rodziny. Życie poddało ich próbie, w której stawką jest nie tylko szczęście Nadii, ale również jej życie.

Złe relacje z rówieśnikami były pierwszymi symptomami depresji niezauważonymi przez rodziców i nauczycieli. Utrwalenie tej sytuacji doprowadziło do pierwszych nieporadnych prób samobójczych. Okazało się, że nie tylko Nadia, ale i cała rodzina musi zmierzyć się z chorobą. Ta próba trwa do dziś. Chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami i dziećmi, aby oszczędzić im tego, co przez lata było udziałem ich samych. Twierdzą, że gdyby wiedzieli… można było wielu nieszczęść uniknąć. Jest również nadzieja, że nie wszystko stracone i wiele dzięki miłości i cierpliwości można jeszcze naprawić.

Jak podaje Agnieszka Czechowska, psycholożka i terapeutka, kierowniczka Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku, gdzie przebywała również Nadia, depresja w okresie dojrzewania wiąże się z wieloma dynamicznie przebiegającymi zmianami: hormonalnymi, rozwojem nowych funkcji poznawczych, znaczącym poszerzeniem kontaktów społecznych i podejmowaniem nowych ról społecznych, a także usamodzielnianiem się od rodziców. Zmiany te, wymagające uruchomienia wszystkich zdolności adaptacyjnych, wywołują wiele obaw i typową huśtawkę emocji i nastrojów. Doświadczane w tym okresie trudności i porażki przyczyniają się niekiedy do wytworzenia się zniekształconego, zaburzonego obrazu własnej osoby.

Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich są wzorowane na słynnej amerykańskiej nagrodzie Pulitzera i przyznawane od 1992 roku corocznie w kilku kategoriach autorom tekstów prasowych, audycji radiowych, programów telewizyjnych oraz fotografii prasowych wyróżniających się rzetelnością, wartością informacyjną i najwyższymi walorami jakościowymi. Celem przedsięwzięcia jest promocja gatunków dziennikarskich, które służą poznawaniu i rozumieniu faktów i problemów otaczającego nas świata.