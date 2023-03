Choć mieszkamy na tych ziemiach już od prawie 80 lat, to nadal często są to dla nas tereny nieodkryte i zaskakujące. Wiedzę o ich przeszłości zabrali ze sobą poprzedni mieszkańcy, dlatego czasami miłośnicy historii natykają się na znaleziska, co do których nie mają żadnej wiedzy. Ekipa badawcza Towarzystwa Bory Dolnośląskie ze Szprotawy podczas obserwacji przyrodniczych w Lesie Schubego, przypadkowo odkryła sensacyjny artefakt. – W trudno dostępnym terenie, w sąsiedztwie mokradeł Potoku Sucha leżał zamaskowany, pod mchem, nikomu nieznany postument – mówi Maciej Boryna z Towarzystwa Bory Dolnośląskie.

Znalezisko zgłoszone zostało do konserwatora zabytków oraz Nadleśnictwa Szprotawa, gdzie postument odnaleziono.