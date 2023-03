Ares Nowa Sól w ostatnim meczu pokonał Sobieskiego Ólawa 3:2 i wygrał rundę zasadniczą w dolnośląsko-lubuskiej III lidze siatkarek. Nowosolanki sposobią się do kolejnych meczów i przede wszystkim do turnieju barażowego o awans do II ligi. Trener Rafał Snoch nie przewiduje jednak wzmocnienia zespołu: