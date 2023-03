Od wygranej 6:0 rundę wiosenną w lubuskiej JAKO IV lidze piłlarskiej rozpoczęły rezerwy Lechii Zielona Góra. Rywalowi Spójni Ośno Lubuskie przyszło się jednak zmierzyć z zespołem grającym w trzeciej lidze, bo po odwołaniu spotkania z Gwarkiem Tarnowskie Góry, szkoleniowcy Lechii wykorzystali szansę by sprawdzic sie w pojedynku o czwartoligowe punkty. Zielonogórzanie już do przerwy po hat tricku Przemysława Mycana w 8, 27 i 45 minucie prowadzili 3:0. Na początku drugiej połowy w zespole Lechii na boisku zabrakło kilku zawodników w tym Mycana, ale zmiennicy zagrali również skutecznie. W 64 i 85 minucie do bramki Spójni trafił Jakub Kołodenny, a w 88 minucie wynik meczu ustalił Krzysztof Staśkiewicz.