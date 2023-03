Czujecie już wiosnę w powietrzu?! Przed nami kolejne świeżynki od grupy Myslovitz, Helucze, Kamrada, Adama Lamberta i duetu Tynsky -Claudia Neuser!

MYSLOVITZ; ATLVNTA Latawce

’Latawce’ to singiel promujący 'Wszystkie Narkotyki Świata’, pierwszy od 10 lat, studyjny album zespołu Myslovitz. Po dekadzie wydawniczego niebytu grupa powraca z nowym, bardzo ciekawym albumem, który jest ukłonem w stronę najwierniejszych fanów, ale i za sprawą nowego wokalisty, nie powinien pozostać obojętny nowej fali wielbicieli zespołu.

HELUCZE Nie Chcę Spać

Najnowszy singiel Helucze, 'Nie Chcę Spać’, to historia o dążeniu do wyznaczonych sobie celów i przyjemności, jaką sprawia droga do nich.

Czasem droga do celu jest tak przyjemna, że wcale nie chcesz jej kończyć. Helucze pewnie rozpoczyna swoją muzyczną podróż w 2023. A będzie to droga pełna przygód – między innymi już 20 kwietnia usłyszymy go podczas festiwalu showcase’owego NEXT FEST.

– 'Nie Chcę Spać’ to historia o dążeniu do metaforycznego 'garu ze złotem’, utrzymana w lekkim synthpopowym brzmieniu. – Czasem w rzeczach na których nam zależy, nie liczy się ich osiągnięcie, lecz droga, jaką musimy przebyć, by je zdobyć. Nie chcę spać, dopóki się nie dowiem, czy mój cel jest osiągalny. Jednak z biegiem historii dochodzę do wniosku, że większą przyjemność sprawia mi sama “droga” i tak naprawdę chcę, aby trwała jak najdłużej – mówi Helucze.

TYNSKY; CLAUDIA NEUSER Put Me First

Ubiegły rok okazał się dla TYNSKYego niezwykle udany – zaowocował zaproszeniem do programu Spotify Radar, który promuje najciekawszych debiutujących wykonawców, wyróżnieniem przez kultowy magazyn 'Rolling Stone’ czy billboardem na Time Square. Ale to jeszcze nie wszystko! Artysta wystąpił także jako support zespołu Simply Red oraz wydał winyl 'See What’s On My Mind – the EP’. Teraz może pochwalić się kolejnym, nie lada osiągnieciem: premierą 'Put Me First’, stając się tym samym pierwszym polskim wykonawcą, który wydał utwór w ramach programu Spotify Singles.

Historia powstania utworu rozpoczyna się na obozie songwritingowym 'Her Song For Him’ w Sztokholmie. To właśnie tam TYNSKY we współpracy z producentką Isą Tengblad oraz współtwórcami Amandą Jerlov oraz Daniellą Binyamin stworzył demo piosenki. Do duetu zaproszono później Claudię Neuser – 17-letnią wschodzącą gwiazdę szwedzkiej sceny muzycznej, którą można usłyszeć m.in. w singlu Omara Rudberga 'Call Me By Your Name’.

KAMRAD Feel Alive

’Feel Alive’ to zaraźliwa, optymistyczna piosenka, do której aż chce się tańczyć i śpiewać. Niesie też bliskie sercu Artysty przesłanie, którym pragnie podzielić się ze światem. KAMRAD uchwycił bowiem moment, w którym z jego ramion zdjęto ogromny ciężar. Czas rozwinąć skrzydła – świat znów należy do Ciebie!

W ciągu ostatnich dwóch lat KAMRAD osobiście doświadczył wzlotów i upadków, o których śpiewa. W połowie 2021 roku rozstał się z byłą wytwórnią i managementem, a jego rodzice wzięli pożyczkę, aby pomóc mu w nowym starcie. Dzięki ich pomocy miał czas na tworzenie muzyki i sfinansowanie produkcji 'I Believe’.

– Kiedy zdałem sobie sprawę, że wszystko znów się układa, czułem się, jakbym pozbył się ogromnego ciężaru. Strach zniknął i nagle znów poczułem, że żyję”, wspomina KAMRAD.

ADAM LAMBERT Getting Older

Nominowany do Grammy supergwiazdor Adam Lambert przedstawia nowy singiel 'Getting Older’. Za produkcję nagrania odpowiada Tommy English. Piosenka stanowi glamową wariację utworu Billie Eilish, który w warstwie tekstowej porusza złożony temat starzenia się.

’Getting Older’ to następca wydanych wcześniej singli 'Mad About The Boy’, 'Ordinary World’ i 'Holding Out for a Hero’, z albumu Adama – 'High Drama’.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.