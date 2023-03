Trwa rekrutacja do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Salomon w Zielonej Górze.

Zainteresowani uczniowie już w najbliższą sobotę 11 marca będą mogli wziąć udział w Dniu Otwartym szkoły. W programie spotkania z nauczycielami, a także zwiedzanie sal edukacyjnych. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 11.00 w auli i potrwa do godziny 14.00.

Katarzyna Grabias-Banaszewska z placówki, mówi, że Dzień Otwarty to doskonała okazja do poznania profilu szkoły, jej oferty, a także nauczycieli. Wydarzenie skierowane jest do uczniów oraz ich rodziców:

Poza zwiedzaniem obiektu, każda zainteresowana osoba będzie mogła porozmawiać z nauczycielami i sprawdzić jak wygląda proces edukacji w tej szkole:

Szkoła mieści się przy ul. Rydza Śmigłego 1 w Zielonej Górze. W ramach pierwszego naboru przygotowano 20 miejsc dla uczniów.