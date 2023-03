Gmina Lubsko przystąpiła do rządowego programu Ciepłe Mieszkanie. Dzięki temu samorząd otrzyma dotację w łącznej kwocie 155 000 zł. do rozdysponowania wśród beneficjentów. Władze gminy podpisały w tej sprawie stosowną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – informuje Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Program Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Lubsko. W ramach programu możliwe będzie dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, na kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.