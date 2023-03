Kinga Szlachcic z SKF Boksing Zielona Góra wystąpiła w reprezentacji Polski w meczu przeciwko drużynie Włoch. Pojedynki zostały rozegrane we włoskim Bergamo. Kinga Szlachcic wygrała swoją walkę rywalizując w kategorii wagowej do 60 kg w formule full-contact pokonując Elenę Tombinii. Teraz przed zawodniczką zielonogórskiego klubu przygotowania do Igrzysk Europejskich. A jak ocenia swój reprezentacyjny start: