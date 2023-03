Koszykarze SKMu Zastalu Zielona Góra zdobyli w niedzielę brązowy medal mistrzostw Polski U19.

Wrócili do Zielonej Góry w niedzielę wieczorem, a teraz – po chwili przerwy – wrócą do gry w II lidze. Już w środę zagrają w niej na wyjeździe z Sudetami Jelenia Góra, a większość zespołu to właśnie brązowi juniorzy.

Jednym z nich jest center Tobiasz Dydak, który na finałach w Sopocie został najlepiej zbierającym.

Dziś opowiadał nam o sukcesie i kluczu do niego, meczu o brąz, trenerze Dawidzie Mazurze, a także o przyszłości. Koszykarze kończą bowiem wiej juniora, poza tym większość zdaje maturę i zastanawia się, co dalej….