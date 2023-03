Siatkarze Trzynastki Zielona Góra przegrali pierwszy z meczów play off w lubuskiej III lidze z Tęczą Krosno Odrzańskie 0:3. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 12 marca w Krośnie Odrzańskim. Rozczarowania postawą podopiecznych po meczu w Zielonej Górze, nie krył szkoleniowiec Trzynastki Krzysztof Dobek:

MVP spotkania w Zielonej Górze został Karol Sterniczuk z Tęczy Krosno Odrzańskie, a Mariusz Matusewicz – szkoleniowiec siatkarzy Tęczy uważa, że jego zespół zrobił dopiero pierwszy krok, by awansować do turnieju barażowego o wejście do II ligi: