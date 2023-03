W tym tygodniu dodamy otuchy, damy wzbić się wysoko pod nieboskłon i nikogo nie zbędziemy zatrzymywać. Przed nami nowe nagrania Kamila Bednarka, Dominika Dudka, grupy Jonas Brothers, Nialla Hirana oraz gigantyczny hit Lady Gagi, do którego, za sprawą serialowej Wednesday Addams, tańczyło niejedno polskie ciało pedagogiczne na niejednej studniówce tego sezonu.

KAMIL BEDNAREK Nas Nie Zatrzyma Nikt

Utwór promujący trwającą od 11.02.2023 trasę koncertową, a także zapowiadający nowy album.

’Ambasadorzy Rozrywki’ to muzyczny projekt składający się w większości z nowych, nieznanych publicznie utworów, których wspólnym mianownikiem jest głęboki, roots’owy bit okraszony elektronicznymi smaczkami.

Kamil wraz ze swoim zespołem będzie koncertował we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku oraz w Łodzi!

DOMINIK DUDEK Be Good

’Be Good’ to drugi oficjalny solowy singiel Dominika Dudka, ale równocześnie jego propozycja do krajowych preselekcji do konkursu Eurowizji.

’Be Good’ to energetyzujące, nowoczesne pop-folkowo-rockowe brzmienie. Opowiada o tym, że warto być dobrym i czynić dobro, nawet jeśli wszystko i wszyscy są przeciw nam. Bo dobro zawsze wraca – prędzej czy później.

– 'Be Good’ – tylko i aż dwa słowa, które chciałbym, żeby każdy wziął sobie do serca. Tą piosenką chcę powiedzieć, że ja właśnie taki chce być, a zmiany na lepsze zaczynam od siebie. Bądźmy dobrzy, świat będzie lepszy, tak po prostu. – mówi o swoim nowym singlu Dudek.

JONAS BROTHERS Wings

Trio Jonas Brothers z dumą prezentuje najnowszy singiel 'Wings’. To początek nowej ery oraz pierwsza zapowiedź szóstego albumu, jednego z najbardziej oczekiwanych wydawnictw tego roku. 'The Album’ ukaże się 12 maja.

’The Album’ to pierwszy pełnowymiarowy projekt Jonas Brothers od czasu platynowego 'Happiness Begins’ z 2019 roku, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. Album zawierał pięciokrotnie platynowy, nominowany do nagrody Grammy przebój #1 'Sucker’.

Pod względem brzmienia, 'Wings’ cofa nas do lat 80. Producentem wykonawczym singla był wizjoner Jon Bellion, znany ze wcześniejszej współpracy m.in. z Justinem Bieberem, Maroon 5 czy Halsey.

– 'Wings’ to idealny początek naszego nowego rozdziału. Praca z Jonem skłoniła nas do odkrywania naszego kunsztu na nieznane nam wcześniej sposoby. To świetny wstęp do naszych twórczych eksploracji i zapowiedź tego, co przyniesie 'The Album’.

NIALL HORAN Heaven

Niall Horan zdradził szczegóły wyczekiwanego albumu studyjnego. 'The Show’ ukaże się 9 czerwca, a już teraz można posłuchać pierwszego singla zapowiadającego wydawnictwo – 'Heaven’.

Niall napisał utwór wspólnie z Johnem Ryanem i Joelem Little. Little odpowiada za produkcję kawałka do spółki z Tobiasem Jesso Jr. (Adele, Sia). Całość powstała podczas sielankowej wycieczki na słynną pustynię Mojave w południowej Kalifornii. 'Heaven’ świetnie łączy lekkie harmonie i błyszczące syntezatory. Niall w piosence sprzeciwia się arbitralnym zasadom, które narzuca nam społeczeństwo.

LADY GAGA Bloody Mary

Świat oszalał na ich punkcie. Lady Gaga połączyła siły z Wednesday Addams, a 'Bloody Mary’ podążyło śladami 'Running Up That Hill’, podbijając miliony serc i kolejne notowania.

To wątek, którego nie sposób uniknąć w ostatnich dniach w internecie. Po ponad jedenastu latach utwór 'Bloody Mary’ z albumu 'Born This Way’, ukochanego przez fanów krążka Lady Gagi z 2011 roku, niespodziewanie wzbił się na powierzchnię, sukcesywnie zdobywając serca kolejnych słuchaczy. Wszystko za sprawą nowego serialu Netflixa 'Wednesday’ oraz jednego tiktoka.

Nagranie w ciągu dnia stało się viralem. Taneczny trend zachwycił osoby korzystające z platformy, jak i sama piosenka. Od początku tygodnia tytuł zaczął w zawrotnym tempie gromadzić nowe odsłuchania, szybko przekraczając próg ponad dwóch milionów odsłuchań. Utwór wspiął się na pierwsze miejsce na Shazamie, a także zadebiutował na 45. miejscu playlisty Top Songs Global na Spotify. Za sprawą francuskiej stacji NRJ Bloody Mary została również radiowym singlem.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.