AZS UZ przegrał z Górnikiem Polkowice 2:4 w meczu I ligi futsalu. W pierwszej połowie goście prowadzili 3:0, natomiast zielonogórzaninie nie wykorzystali wielu sytuacji do zmniejszenia rozmiarów prowadzenia zespołu Górnika. Po zmianie stron zielonogórzanie zastosowali wariant z lotnym bramkarzem. Dało to dopiero efekt w momencie, gdy AZS przegrywał 0:4. W 30 i 32 minucie gole dla akademików zdobył Mateusz Biereśniewicz. W 38 minucie przedłużonego rzutu karnego nie wykorzystał Adrian Niedźwiedzki i Górnik zabrał do Polkowice pełna pulę punktów:

Więcej o meczu AZS UZ – Górnik Polkowice w niedzielnej audycji Muzyka i sport.