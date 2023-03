Aż 4 nowości w kolejce i zmiana lidera! Ależ emocje!!! Poza listą Grzegorz Hyży, Meghan Trainor, Tailor Swift i Sam Smith z Kim Petras. Najlepszy debiut zaliczyło nagranie Remy z Seleną Gomez!

40. GEORGE EZRA Dance All Over Me

39. INNA Yummy

38. SAM RYDER Put A Light On Me

37. KSI & OLIVER TREE Voices

36. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Nowe Sytuacje

35. P!NK Never Gonna Not Dance Again

34. ROXIE WĘGIEL Ciche Szepty

33. AVA MAX Dancing’s Done

32. RITA ORA You Only Love Me

31. OSKAR CYMS Nic Więcej

30. JULI CHAN; CLEO Wyloguj Się

29. DAWID PODSIADŁO Mori

28. LANBERRY Waniliowe

27. IGO; MROZU Styl

26. ALLE FARBEN; LYNN I Need To Know

25. SARA CHMIEL; GROMEE Ty i Ja

24. FREYA RIDINGS Weekends

23. ELLIE GOULDING Like A Saviour

22. JAX JONES; CALUM SCOTT Whistle

21. ADEN FOYER The Ballet Girl

20. ELVIS PRESLEY vs. BRITNEY SPEARS Toxic Las Vegas

19. BEATA KOZIDRAK Panama

18. THE BLACK EYED PEAS; ANITTA; EL ALFA Simply The Best

17. EAGLE-EYE CHERRY Rising Sun

16. REMA; SELENA GOMEZ Calm Down

15. AGNIESZKA CHYLIŃSKA Drań

14. DEPECHE MODE Ghosts Again

13. U2 Pride (In The Name Of Love) [Songs Of Surrender]

12. SHANIA TWAIN Giddy Up!

11. IGNACY To Co Mam

10. MANESKIN; TOM MORELLO Gossip

9. CAT BURNS People Pleaser

8. SAM SMITH; CALVIN HARRIS; JESSIE REYES I’m Not Here To Make Friends

7. WIKTOR DYDUŁA Pal Licho!

6. NICKY YOURE Eyes On You

5. MARTIN GARRIX; JVKE Hero

4. SANAH Najlepszy Dzień W Moim Życiu

3. MICHAEL PATRICK KELLY Wonders

2. MILEY CYRUS Flowers

1. LOI Gold

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.