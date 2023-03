Nowe formy komunikacji osobistej to także nowe zagrożenia. Fałszywe maile, SMS-y, to próba wyłudzenia naszych danych czy dostania się do naszego konta w banku. Nowym formom zagrożeń chce przeciwdziałać zielonogórskie stowarzyszenie Bezpieczne Miasto.

– Najbardziej zagrożone są osoby starsze, dla których postęp cywilizacyjny stanowi pewną barierę, a poza tym w sposób naturalny są bardziej ufne. Dlatego rozpoczynamy kolejną akcję edukacyjną w tej dziedzinie – mówi Małgorzata Barska ze stowarzyszenia Bezpieczne Miasto.

Dariusz Jamroz, prezes stowarzyszenia, podkreśla, że do Bezpiecznego Miasta mogą się zgłaszać instytucje, które potrzebują wsparcia w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie i współczesnych zagrożeniach:

Instytucje, które chciałyby skorzystać z pomocy stowarzyszenia Bezpieczne Miasto, powinny korzystać ze strony internetowej tej organizacji i profilu na Facebooku.