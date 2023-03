Ultrakolarstwo zyskuje coraz większą grupę zwolenników także w naszym województwie. To wyzwanie dla wytrwałych pasjonatów. Zawodowcy jak i amatorzy muszą mierzyć się z dużymi odległościami, przeciwnościami na trasie, ograniczeniami organizmu. W Polsce od kilku lat organizowane są rajdy od kilkuset do nawet kilku tysięcy kilometrów. Jak zacząć przygodę z ultrakolarstwem? Opowiedzą:Krzysztof Fechner, ultrakolarz, który jako jeden z pięciu zawodników ukończył trasę Race Around Poland (3600km), Remigiusz Siudziński, trener ultrakolarstwa, jedyny Polak, który ma na swoim koncie Race Across America (4800 km) , Henryk Huzar, organizator ultramaratonu „Piękny Zachód”, Tobiasz Jankowski, organizator trasy Ultra Duch Puszczy