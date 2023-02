W Warszawie zakończyły się kilkudniowe uroczystości rocznicowe upamiętniające zagładę Huty Pieniackiej. 79 lat temu, 28 lutego 1944 roku, polska miejscowość została brutalnie spacyfikowana przez ukraińskich nacjonalistów. Zginęło około tysiąca osób.

Warszawskie uroczystości rozpoczęły się mszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Później przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożono wieńce.

Huta Pieniacka jest dziś jednym z najważniejszych symboli tragedii narodu polskiego na kresach – powiedział Radiu Zachód szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Prezes Stowarzyszenia „Huta Pieniacka” ze Wschowy Małgorzata Gośniowska-Kola dodała, że tegoroczne uroczystości rocznicowe odbywały się w kilku miejscach.

Kilka dni temu Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął akcję pobierania materiału porównawczego do badań genetycznych od rodzin ofiar Huty Pieniackiej. Mają one posłużyć do przyszłych prac ekshumacyjnych. Do dziś ofiary zbrodni sprzed 79 lat spoczywają w bezimiennych dołach. Rodziny ofiar czekają na zgodę strony ukraińskiej na prace poszukiwawcze i przygotowanie godnego pochówku.

fot: PAP/Radek Pietruszka