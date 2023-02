Skatepark w Krzeszycach przy ulicy Gorzowskiej cieszy się ogromnym powodzeniem. Przed jego powstaniem były obawy, czy znajdą się chętni do jego wykorzystania, ale tor zapełniony jest młodzieżą od rana do wieczora. – Ze skateparku można korzystać nawet nocą, bo zainstalowane są tam lampy solarne, oświetlające to miejsce, gdy jest ciemno – mówi Marta Buczkowska z urzędu gminy w Krzeszycach.

Jak się okazuje, do Krzeszyc przyjeżdżają miłośnicy korzystania ze skateparku z innych miejscowości, w których takich urządzeń jeszcze nie ma.