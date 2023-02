Refleksyjnie, romatycznie i na pewno przebojowo! Oto najnowsze piosenki grup Wilki i Goya, duetów Remy z Seleną Gomez, KSI z Oliverem Tree oraz Adena Foyera!

WILKI Ty Jak Nikt

– Wiele osób rozumie ten tekst, jako tekst o miłości do kobiety, a on jest o miłości do muzyki. Chciałem o niej napisać, bo jest dla mnie bardzo ważna. Można powiedzieć, że uratowała mi życie… Dzięki muzyce udało mi się wyrwać ze złego towarzystwa, od kumpli, z którymi wpadałem w tarapaty. Zawsze śpiewałem, grałem na gitarze, zawsze kochałem muzykę, ale nie wiedziałem, że to może być droga. Dopiero kiedy zacząłem śpiewać w zespole Madame, mój świat się zmienił i znalazłem cel. Ostatecznie założenie zespołu Wilki spełniło wszystkie moje nastoletnie marzenia, a ja poczułem, że w końcu chciałbym napisać o tej miłości – mówi Robert Gawliński

Utwór ciepły i romantyczny na swój rockowy nieprzesłodzony sposób mówi o tym co najważniejsze.

GOYA Zgaś Papierosa i Odejdź

Singiel 'Zgaś Papierosa i Odejdź’ to historia o dojrzałej miłości, która potrzebuje spojrzenia na nią z dystansu by nie stracić tego co udało się wspólnie zbudować. Utwór jest zapowiedzią nadchodzącego albumu 'Rozdział VIII’, który ukaże się już 24 marca!

Album jest sumą inspiracji muzyką, na której wychował się zespół, i która miała na nich największy wpływ. Jest to ukłon w kierunku idoli muzycznych zespołu, tworzących pop na najwyższym poziomie – między innymi: Fleetwood Mac, Annie Lennox, Kate Bush i wielu innych.

Płyta powstawała w bardzo lajtowej, bezkompromisowej atmosferze, bez gonitwy za trendami. Jest to popowy, spójny album złożony z 11 historii o miłości i różnych jej aspektach.

REMA; SELENA GOMEZ Calm Down

Po niesamowitym sukcesie debiutanckiego albumu 'Rave & Roses’, pionier Afrorave’u, Rema, szaleje na światowych listach z nową wersją utworu 'Calm Down’ z udziałem Seleny Gomez.

Od czasu swojego debiutu Rema całkowicie zmienił styl, szybko stając się jednym z największych i najbardziej znanych nazwisk nowej fali gwiazd Afrobeats. Młody pionier wyróżnia się umiejętnością łączenia wpływów czerpiąc z muzyki afrykańskiej, indyjskiej i arabskiej łącząc je i nadając im integralną część swojego brzmienia. Dzięki uznaniu takich artystów jak Timbaland, Rihanna, Drake, Skepta i FKA Twigs, Artysta nadaje swój nadprzyrodzony charakter wszystkiemu, czego dotyka, a jego debiutancki album udowadnia, że jest wart przesłuchania każdej sekundy.

ADEN FOYER The Ballet Girl

To był jeden z najbardziej wyczekiwanych debiutów roku. W październiku Aden Foyer podzielił się debiutanckim 'The Ballet Girl’. Utwór cieszył się milionami wyświetleń na samym TikToku i sporym zamieszaniem w branży na długo przed oficjalną premierą. Artysta zgromadził imponującą liczbę ponad 10 tys. przedpremierowych zapisów debiutanckiego singla, a wszystko to niezależnie, bez wsparcia wytwórni lub managementu.

Aden Foyer nie jest jednak nowicjuszem. Ma 26 lat i dziesięcioletnie doświadczenie jako sprzedający multiplatyny autor tekstów i producent, który współpracował już z takimi gwiazdami, jak A$AP Rocky, Martin Garrix czy Alan Walker. Zajmował się także produkcją i DJ-owaniem jako Jonas Aden – niegdyś jedna z najważniejszych wschodzących gwiazd w świecie muzyki tanecznej. Wspierany przez Tiësto, z którym koncertował po Europie, Aden w ciągu dwóch lat zdobył 250 tys. subskrybcji na samym YouTubie. Po osiągnięciu ponad 100 mln streamów, wyprzedaniu tras koncertowych i uplasowaniu się na prestiżowej liście DJ Mag będącej zestawieniem 150 najlepszych DJ-ów na świecie, jego fani przeżyli szok, gdy Aden opublikował nagle pożegnalną wiadomość. Wypalenie artystyczne zmusiło go do udania się na przerwę. Aden opuścił miasto, przeniósł się w głąb Norwegii i stworzył małe studio w swojej leśnej chatce. W domowym zaciszu znalazł to, czego dotąd poszukiwał w muzyce. Z materiałem gotowym na debiutancki album, wkrótce powrócił jako piosenkarz i autor tekstów Aden Foyer.

– Moje wygodne życie paraliżowało mnie twórczo, dlatego postanowiłem od niego uciec. To było wciąż narastające uczucie. Nie było innego wyjścia; musiałem zrobić coś drastycznego, aby zmienić swoje nastawienie i znaleźć to, co naprawdę chciałem robić z muzyką. 'The Ballet Girl’ symbolizuje tę podróż – to historia dziewczyny, która opuszcza swój dom, by gonić za własnymi marzeniami. Mam nadzieję, że moja introspektywna podróż przekłada się na muzykę i że ludzie zdołają się z nią utożsamić”.

KSI & OLIVER TREE Voices

’Voices’ z udziałem Olivera Tree jest wiodącym singlem z nowego albumu KSI.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.