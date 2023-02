Piłkarze Dębu Sława-Przybyszów intensywnie szykują się do rundy wiosennej 4 ligi. Zagrali do tej pory 3 mecze kontrolne, do rozegrania przed ligę zostały jeszcze dwa.

A do tej pory Dąb pokonał Polonię Leszno 3-2, przegrał z Chrobrym Głogów U19 4-5 i zremisował z Dozametem Nowa Sól 1-1.

O sytuacji w zespole i przygotowaniach opowiada trener Dębu – Krzysztof Piosik: