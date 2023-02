„Moje podróże do Lwowa” to temat spotkania, na które w najbliższy piątek zaprasza Ireneusz Gorzelanny, przewodnik turystyczny.Termin jest nieprzypadkowy, to rocznica wybuchu wojny na Ukrainie.

– Uczestnicy będą mieli możliwość obejrzeć piękne zdjęcia Lwowa, posłuchać opowieści o wielokulturowej społeczności i zabytkach, a także posłuchać baciarskiej muzyki – mówi autor spotkania Ireneusz Gorzelanny:

Początek spotkania o godz. 16 w czytelni dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Sulechowie.