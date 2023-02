Lekkoatleci Astry Nowa Sól przygotowują się do marcowych biegów. Najpierw będą starty w Kożuchowie i w Poznaniu, a od 19 do 31 marca w Białymstoku odbędą się Akademickie mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Jednym z uczestników będzie zawodnik Astry Jakub Wawrzykowski, który w weekend zajął drugie miejsce podczas biegu w Wijewie. O występie i przygotowaniach do sezonu mówi Ryszard Biesiada – szkoleniowiec nowosolskiej Astry: