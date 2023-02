Uczniowie szkoły podstawowej w Podmoklach Małych wreszcie będą mogli korzystać z hali sportowej, która wkrótce powstanie. Do tej pory korzystali z pomieszczenia, które warunkowo zostało dopuszczone do funkcji lekcyjnych. – Właśnie dzisiaj podpisujemy umowę na budowę sali do zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Podmoklach Małych – mówi Genowefa Materna, zastępca burmistrza Babimostu.

Prace budowlane wykonywać będzie firma z Wolsztyna. Ma na to czas do lutego przyszłego roku.