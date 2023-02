Nowy samochód pożarniczy trafił do druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Skwierzynie. Samochód wyposażony jest w zbiornik, w którym mieści się 7000 litrów wody oraz 700 litrów środka pianotwórczego, sprzęt do usuwania skutków wypadków drogowych, zestaw ratownictwa medycznego, armatura pożarnicza. To pierwszy pojazd tego typu w naszym województwie. – W ostatnich kilku latach to już czwarty nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy, jaki otrzymali strażacy z naszej gminy – mówi Lesław Hołownia, burmistrz Skwierzyny.

Koszt zakupu to prawie 1,3 mln złotych. Na tę kwotę złożyło się 700 tysięcy z budżetu gminy Skwierzyna, dotacja z MSWiA oraz ministerstwa środowiska, 450 tysięcy z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 150 tysięcy.