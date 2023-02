Siatkarze UKS Trzyna-stki Zielona Góra nie awansują do półfinałów mistrzostw Polski juniorów. Dziś gospodarze turnieju ćwierćfinałowego przegrali z Treflem Gdańsk 0:3. Gdańszczanie w pierwszym secie prowadzili wysoko od stanu 15:8 i zakończyli seta wygraną do 16. Najwięcej emocji było w drugim secie, gdy zielonogórzanie doskoczyli na 20:23, ale ostatecznie Trefl wygrał do 20. Trzeci set pod kontrolą gdańszczan, którzy wygrali do 17 i zapewnili sobie awans do półfinałów.

W meczu o piąte miejsce MKS MDK Warszawa pokonał Zaksę Strzelce OLpolskie 3:0, a AZS Częstochowa wygrał z SMS Ostróda 3:1. Jutro o godzinie 10 zielonogórzanie zagrają o trzecie miejsce z drużyną z Ostródy, a w meczu o pierwsze miejsce AZS Częstochowa zmierzy się z Treflem Gdańsk.