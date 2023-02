W tym tygodniu serwujemy nowe single Dawida Podsiadło, Depeche Mode, Lauren Spencer Smith oraz zaskakujące kooperacje, Juli Chan z Cleo i Jaxa Jonesa z Calumem Scottem.

JULI CHAN; CLEO Wyloguj Się

Juli Chan, a właściwie Julia Chmielarska, dała się poznać widzom dzięki udziałowi w The Voice Kids 2, gdzie była w drużynie CLEO. Juli to japońskie określenie kogoś czarującego, uroczego. Juli Chan, pojawiła się w stacjach radiowych z subtelnymi, delikatnymi i niebanalnymi piosenkami, pełnymi dobrego vibe’u. Artystka otworzyła sobie drzwi do międzynarodowej kariery coverem 'Joe Le Taxi’, który dotarł na szczyt listy przebojów francuskiego radia RTS FM i był grany przez ponad 30 innych stacji radiowych we Francji. Rok 2022 to już międzynarodowy sukces z singlem 'Not A Crime’.

Singiel 'Wyloguj Się’ to opowieść o wsparciu od przyjaciółki dla przyjaciółki. Na zaproszenie Juli Chan do nagrania dołączyła CLEO. „Wyloguj Się” to kolejny autorski singiel artystki. Po świetnie przyjętych: 'Miło Mi Cię Poznać’,

’Zniknę Z Tobą’ i 'Nie Lubię Zmyślać’ – Juli Chan prezentuje materiał z lekką, nowoczesną linią melodyczną i brzmieniami charakterystycznymi dla szwedzkich producentów muzycznych.

Dopełnieniem całości jest udział CLEO, która razem z Juli Chan zaśpiewała niebanalny tekst z ważnym przekazem, skierowanym do kobiet. Singiel „Wyloguj się” był już opublikowany wcześniej – to będzie jego nowa odsłona z Cleo.

DAWID PODSIADŁO Mori

Zanim Dawid wyruszy w ogłoszoną pod koniec zeszłego roku trasę 'Przed I Po Tour’ zaprasza nas na spacer po Warszawie w zaskakującym, apokaliptycznym klimacie.

Plan zrealizowania teledysku do utworu 'Mori’ z ostatniego albumu 'Lata Dwudzieste’ nie powstał od razu:

– 'Mori’ to utwór który ma dla mnie tak duży ładunek emocjonalny i jest tak skupiony na przekazaniu bardzo trudnych i intymnych emocji, że nie wyobrażałem sobie żadnej ilustracji video która mogłaby iść z nim w parze. Nie planowaliśmy, że ten klip w ogóle powstanie, ale wtedy odezwał się do mnie zaprzyjaźniony reżyser Tadek Śliwa z pomysłem który nazwaliśmy roboczo “antyteledyskiem”. Zupełna pustka, miasto w odsłonie która zaskakuje i przywodzi nie tak odległe wspomnienia o czasie kiedy siedzieliśmy zamknięci w domach. I samotny spacer do którego każdy znajdzie swoją interpretację. Od razu poczułem że jednak musimy to zrobić.

Tadeusz Śliwa, reżyser:

– Ten poruszający i piękny utwór potrzebował przestrzeni, metafory, obrazu, który pozwoli mu oddychać, pozwoli go zrozumieć, przeżyć. Co się stanie, gdy odchodzisz? Co się stanie, jak odchodzi najbliższa Ci osoba? Czy świat przestaje istnieć? Czy chcesz iść? Czy warto zostać? Czy jest z kim? Czy pomimo tłumu wokół zostajesz tutaj zupełnie sam? Ciągle pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi.

Scenariusz zakładał obecność tylko jednego aktora – zaproszenie do współpracy zgodził się przyjąć wybitny polski reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, Pan Jerzy Skolimowski który niedawno, za swój ostatni film „IO” otrzymał nominację do Oskara.

– Gdy usłyszałem 'Mori’ i zobaczyłem zdjęcia pustej, apokaliptycznej Warszawy, nie wahałem się, by wziąć udział w tym projekcie. To moje własne klimaty – gramy do jednej bramki. – Jerzy Skolimowski.

DEPECHE MODE Ghosts Again

Grupa Depeche Mode potwierdza datę premiery nowego albumu! 'Memento Mori’ ukaże się już 24 marca. Płytę zapowiada najnowszy singiel 'Ghosts Again’.

’Ghosts Again’ po raz pierwszy dało się usłyszeć w październiku, podczas specjalnego wydarzenia w Berlinie inaugurującego ich nadchodzącą trasę koncertową. To klasyczny Depeche Mode: jest tu miejsce zarówno na sugestywny liryzm Dave’a Gahana, jak i na hipnotyzującą gitarę Martina Gore’a.

– 'Ghosts Again’ oddaje idealną równowagę melancholii i radości – komentuje z uznaniem Gahan. Gore wyznaje – Rzadko nagrywamy piosenkę, która prędko mi się nie nudzi – jestem podekscytowany, że możemy się nią podzielić.

’Memento Mori’ to 15. album studyjny Depeche Mode – pierwszy w składzie Dave’a Gahana i Martina Gore’a po tragicznej śmierci współzałożyciela Andrew „Fletcha” Fletchera w 2022 roku. Płyta została wyprodukowana przez Jamesa Forda i Martę Salogni.

JAX JONES; CALUM SCOTT Whistle

Producent, DJ i dyrektor wytwórni płytowej, Jax Jones, powraca z nowym singlem we współpracy z nominowanym do BRIT 2023 Calumem Scottem.

– 'Whistle’ to dopiero początek pracowitego 2023 roku. Cieszę się, że mogę rozpocząć go współpracą z Calumem. Jego niepowtarzalny wokal wnosi do tej piosenki sporo klasy i emocji.

Calum Scott jest równie podekscytowany: – Bardzo się cieszę, że mogłem współpracować nad tym kawałkiem z Jaxem! Pamiętam, gdy usłyszałem wczesne demo „Whistle” i natychmiast chciałem dokończyć tę piosenkę i nagrać wokal. Jestem wielkim fanem Jaxa jako artysty, ale po spędzeniu czasu z nim i jego rodziną, stałem się też fanem jego jako osoby.

Teledysk został nakręcony w Londynie, w starym autobusie, którym Jax jeździł po dzielnicy Elephant and Castle. Specjalna kamera MoCo śledzi pasażerów podczas podróży. Jax stworzył klip razem z Charliem Sarsfieldem (Stormzy, George Ezra).

LAUREN SPENCER SMITH Best Friend Breakup

Wokalna i muzyczna wszechstronność uczyniła z Lauren Spencer-Smith przełomową gwiazdę 2022 roku. Teraz ulubienica Pokolenia Z rozpoczyna 2023 rok singlem 'Best Friend Breakup’.

19-letnia piosenkarka i autorka tekstów z Kanady szykuje się do wydania debiutanckiego krążka. Jedną z jego pierwszych zapowiedzi jest właśnie 'Best Friend Breakup’ o kłótni najlepszych przyjaciół. Lauren daje popis swojego wokalu, śpiewając o niezwykle osobistym, ale i uniwersalnym doświadczeniu. 'Los Angeles Times’ nie bez powodu chwalił jej głos: – To jeden z tych cudów natury, które potrafią poruszyć słuchaczy bez względu na okoliczności.

Wystąpiła m.in. u Jimmy’ego Fallona, na MTV VMA i People’s Choice Awards, gdzie była nominowana do nagrody Najlepszy nowy artysta. Apple Music nazwał ją jedną z 5 przełomowych artystów 2022 roku.Lauren została uhonorowana dwiema nominacjami do prestiżowej nagrody JUNO 2023 w kategorii Artysta roku oraz w głosowaniu fanów.

