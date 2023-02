Zwiększamy moce produkcyjne Huty Stalowa Wola w zakresie produkcji Krabów: na potrzeby polskiej armii, a także na eksport – powiedział w środę w Hucie Stalowa Wola premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu na konferencji prasowej w Hucie Stalowa Wola wskazywał, że właśnie w tym miejscu powstają m.in. armatohaubice Krab. „Dzisiaj zwiększyliśmy zamówienie do 48 sztuk, ale Huta Stalowa Wola jest w stanie produkować 50 Krabów rocznie. Zwiększamy maksymalnie produkcję na potrzeby polskiej armii, która musi być tak silna, żeby nikt nie poważył się, aby Rosja nie poważyła się na atak na Polskę” – powiedział.

Jak mówił Morawiecki, będą to także Kraby przygotowywane na eksport. „Jest to produkt dzisiaj bardzo pożądany na całym świecie” – dodał.

Wymienił także inny produkt Konsorcjum, którego liderem jest HSW – wóz piechoty Borsuk, bojowy, pływający, na gąsienicach, który „jest jednym z najlepszych na świecie”. Jego produkcja, jak zapowiedział premier, dzięki kapitałowi z budżetu państwa, sięgnie do 100 sztuk rocznie. Wskazał także na zwiększenie produkcji unowocześnionych przez polskich inżynierów moździerzy Rak.

Premier mówił też o konieczności wycofywania posowieckiego, przestarzałego sprzętu wojskowego. Część z tego sprzętu, który da się wykorzystać – mówił – trafia na Ukrainę, „bo tam toczy się dzisiaj walka o pokój w Europie, o bezpieczeństwo w Europie”.

Podkreślił jednocześnie, że przede wszystkim „zależy mi na budowaniu potencjału zdolności obronnych tutaj, w kraju”.

Wskazał w tym miejscu, że podstawowym problemem jest pozyskanie jak najwięcej inżynierów, techników, pracowników, którzy będą w stanie wykorzystać ten nowy potencjał produkcyjny Huty Stalowa Wola.

Zauważył, że to jest nowy problem w porównaniu z tym, z jakim HSW zmagała się jeszcze 8-10 lat temu: „zamykanie zakładów produkcyjnych, wyprzedawanie części majątku”.

Jak mówił, właśnie ten kapitał, który trafi do HSW „będzie również na odzyskanie tego, co Platforma Obywatelska wyprzedała w minionych latach”.

Morawiecki podkreślił, że do budowy polskiej armii potrzebne są trzy sprawy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.

„Dlatego uzdrowione finanse publiczne były zdolne do utrzymania polityki społecznej, do rozbudowania infrastruktury drogowej, także tutaj wokół Stalowej Woli, na Podkarpaciu. Ale także po to, co dzisiaj jest tak potrzebne, a więc zasilenie finansowe polskich zakładów, odbudowa tego niszczonego przez dziesiątki lat potencjału polskiej armii, polskich zakładów zbrojeniowych”