Jakie miesiące najczęściej wybierają Lubuszanie, gdy chcą stanąć na ślubnym kobiercu? W których powiatach jest najwięcej chętnych do podejmowania decyzji o wstąpieniu w związek małżeński? I wreszcie jaki wpływ na nasze zdrowie ma małżeństwo? Warto wiedzieć nawet jeśli w najbliższym czasie nie planujesz złożyć przysięgi małżeńskiej.

Województwie lubuskim w 2021 r. najwięcej małżeństw (na 1000 ludności) zawarto w powiecie słubickim i wschowskim oraz w Gorzowie Wlkp. Najmniej chętnych do złożenia przysięgi małżeńskiej było w powiatach gorzowskim, międzyrzeckim i sulęcińskim – podaje Główny Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Pierwszy raz w małżeństwie

Po raz pierwszy w związek małżeński wstąpiło 30,8 % mężczyzn (wzrost o 1,5 % w stosunku do 2015 r.) i 28,5 % kobiet (wzrost o 1,4 % w stosunku do 2015 r.).

W ciągu niespełna dekady znacząco spadła liczba zawieranych małżeństw. W 2021 r. zawarto ich 4100 – o 18,7 % mniej niż w 2015 r. Jednocześnie mocno zmienił się stosunek związków cywilnych, do małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi. Dziś większość par decyduje się jedynie na ślub w urzędzie.

Kto decyduje się na ślub

Statystyczna para nowożeńców to:

30,5% to osoby w wieku 25-29 lat,

76,5% nowożeńców to kawalerowie/panny,

66,8 % to osoby z miasta,

63,0 % to małżeństwa cywilne,

24, 2 to pary, w których mąż jest starszy od żony o 1-2 lata.

Ulubione miesiące na życiową decyzję

A jakie miesiące najbardziej sprzyjają planowaniu wejścia na drogę małżeńską?

Z danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze wynika, że najchętniej wybieranymi miesiącami są sierpień, czerwiec, lipiec i wrzesień. Najmniej ślubów odnotowano w listopadzie, lutym i styczniu.

Mniej ślubów, ale też mniej rozwodów

Tymczasem Brytyjczycy dowodzą, że choć zawiera się mniej małżeństw, proporcjonalnie spada też liczba rozwodów, których apogeum przypadło na lata 90. Brytyjski urząd statystyczny ONS opublikował dane z których wynika, że choć więcej osób decyduje się nie zawierać małżeństwa, ci, którzy to robią, mają większe szanse, że ich związek przetrwa, niż w pokoleniu ich rodziców. Powodem może być podejmowanie decyzji o zawarciu małżeństwa w późniejszym okresie życia.

Małżeństwo korzystne dla zdrowia

Brytyjski dziennik „Daily Telegraph” do listy powodów, dla których zawarcie małżeństwa jest korzystne dopisuje jeszcze jeden – może ono pomóc w zapobieganiu chorobom serca i cukrzycy typu 2. Takie są wyniki badań naukowców z uniwersytetów w Ottawie i Luksemburgu, którzy w oparciu o szeroką próbę badawczą stwierdzili, że bycie w związku małżeńskim lub mieszkanie z partnerem wpływa na zdrowszy poziom cukru we krwi. Przy czym jakość małżeństwa nie ma większego znaczenia dla średnich poziomów glukozy we krwi – samo bycie w małżeństwie wydaje się chronić przed cukrzycą typu 2, zapobiegając niebezpiecznemu wzrostowi poziomu cukru we krwi.

Gazeta przypomina też dane opublikowane w zeszłym roku przez brytyjski urząd statystyczny ONS. Pokazują one, że żonaci mężczyźni i zamężne kobiety w każdym wieku stale mieli w latach2010-2019 niższe wskaźniki śmiertelności, a także niższy wskaźnik przedwczesnych zgonów niż osoby samotne, rozwiedzione lub owdowiałe.